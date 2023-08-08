Сакки: «Берлускони разбудил итальянский футбол»

Бывший наставник итальянского «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки считает, что итальянский футбол очень выиграл от того, что в него вкладывалась такая личность, как Сильвио Берлускони. Берлускони руководил «Миланом» с 1986 года по 2016, а недавно, в июне, он, к сожалению, скончался.

- Берлускони возродил, разбудил итальянский футбол. С 1989 года, когда «Милан» выиграл Кубок чемпионов, вплоть до 1999, итальянские клубы взяли шестнадцать европейских кубков. Итальянская сборная взяла третье место на чемпионате мира в 1990 году, а затем второе в 1994 году, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.