Моратти: «Лаутаро Мартинес - парень с характером»

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти рассказал о том, что думает по поводу аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса, который в прошлом сезоне оформился в лидера команды. Он считает, что футболист, ставший в составе своей сборной чемпионом мира, окреп характером.

- Очевидно, что Лаутаро Мартинес - парень с характером. У аргентинцев вообще есть характер, они дорожат своей работой, и я вижу, что Лаутаро гордится быть капитаном и лидером «Интера», - цитирует слова бывшего президента клуба fcinter1908.it.

Напомним, что в прошлом сезоне миланский клуб занял третье место в турнирной таблице.