Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моратти поделился своим мнением о Зоммере

08 Августа 2023 • 21:16 Комментировать

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти, руководивший клубом с 1995 по 2014 год, поделился своим мнением о новом приобретении клуба - швейцарском голкипере Янне Зоммере. Моратти признался, что мало следил за Зоммером, однако верит в то, что руководство клуба сделало грамотный выбор.

- Я его мало знаю, но вспоминаю, что раньше как-то видел его игры, он хорошо делал свою работу. Уверен, что это будет хорошее приобретение, - цитирует слова Моратти fcinter1908.it.

Напомним, что чемпионат Италии начнется девятнадцатого августа, в первом туре миланский клуб сыграет дома с «Монцей». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Массимо Моратти Янн Зоммер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
21:44 · Англия. Премьер-лига
Директор «Интера» подтвердил интерес клуба к Балогуну
21:32 · Италия. Серия А
Сакки: «Берлускони разбудил итальянский футбол»
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ювентус» могут согласовать обмен Лукаку на Влаховича в ближайшие дни слухи
21:26 · Италия. Серия А
Моратти: «Лаутаро Мартинес - парень с характером»
21:16 · Италия. Серия А
Моратти поделился своим мнением о Зоммере
21:05 · Италия. Серия А
«Бешикташ» обхаживает Салемакерса
20:16 · Италия. Серия А
Будущий новичок «Интера» Самарджич прибудет в Милан в среду
14:51 · Италия. Серия А
«Интер» предложил за Тареми на миллион меньше, нежели «Тоттенхэм»
14:24 · Италия. Серия А
Нападающий «Монцы» собрался в «Бари»
14:17 · Италия. Серия А
Зоммер: «Стиль Симоне Индзаги - одна из причин, по которым я тут» 2
14:06 · Италия. Серия А
Стало известно, сколько заработает Зоммер в «Интере»
13:54 · Италия. Серия А
Сиригу сравнил Осимхена с Холанном
13:49 · Италия. Серия А
Сиригу считает «Наполи» фаворитом чемпионата
13:43 · Россия. Премьер-лига
Итальянский клуб отказался от идеи покупки Сазонова
12:43 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отказался от нового предложения из Саудовской Аравии, игрок хочет только в «Ювентус»
Все новости
Рекомендуем