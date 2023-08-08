Моратти поделился своим мнением о Зоммере

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти, руководивший клубом с 1995 по 2014 год, поделился своим мнением о новом приобретении клуба - швейцарском голкипере Янне Зоммере. Моратти признался, что мало следил за Зоммером, однако верит в то, что руководство клуба сделало грамотный выбор.

- Я его мало знаю, но вспоминаю, что раньше как-то видел его игры, он хорошо делал свою работу. Уверен, что это будет хорошее приобретение, - цитирует слова Моратти fcinter1908.it.

Напомним, что чемпионат Италии начнется девятнадцатого августа, в первом туре миланский клуб сыграет дома с «Монцей».