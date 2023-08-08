Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не перейдёт в «Торино».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», на данный момент руководство «Торино» не ведет переговоров с «Аталантой» о выкупе или аренде Миранчука. В клубе сосредоточены на подписании Руслана Малиновского, и, если сделка состоится, вряд ли будут рассматривать приглашение Миранчука. В свою очередь, «Аталанта» планирует выручить за полузащитника 10 миллионов евро, но готова обсуждать аренду в другой клуб.

Напомним, прошлый сезон 27-летний хавбек провел в аренде в «Торино». В 31 матче за туринский клуб Миранчук забил четыре гола и записал на свой счет шесть результативных передач.