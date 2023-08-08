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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» не ведёт переговоров с «Аталантой» по Миранчуку эксклюзив

08 Августа 2023 • 16:55 Комментировать
Торино
...
Кальяри
21.08 19:30

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не перейдёт в «Торино».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», на данный момент руководство «Торино» не ведет переговоров с «Аталантой» о выкупе или аренде Миранчука. В клубе сосредоточены на подписании Руслана Малиновского, и, если сделка состоится, вряд ли будут рассматривать приглашение Миранчука. В свою очередь, «Аталанта» планирует выручить за полузащитника 10 миллионов евро, но готова обсуждать аренду в другой клуб.

Напомним, прошлый сезон 27-летний хавбек провел в аренде в «Торино». В 31 матче за туринский клуб Миранчук забил четыре гола и записал на свой счет шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук трансферы футбола - лето 2023
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