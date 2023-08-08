Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» предложил за Тареми на миллион меньше, нежели «Тоттенхэм»

08 Августа 2023 • 14:51 Комментировать

На услуги иранского форварда Мехди Тареми претендуют сразу два клуба - миланский «Интер» и лондонский «Тоттенхэм». Как стало известно, «Тоттенхэм» готов предложить «Порту» за Тареми 24 миллиона евро, а вот предложение «Интера» чуть скромнее - 23 миллиона, сообщает RMC Sport.

При этом интерес к Тареми испытывает и другой миланский клуб - собственно, сам «Милан». Но «Порту», между тем, не хочет даже рассматривать предложения ниже 30 миллионов евро.

Напомним ,что иранский нападающий, хорошо показавший себя на чемпионате мира в Катаре, выступает за свой нынешний клуб с 2020 года. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Тоттенхэм Порту Мехди Тареми трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
14:51 · Италия. Серия А
«Интер» предложил за Тареми на миллион меньше, нежели «Тоттенхэм»
14:24 · Италия. Серия А
Нападающий «Монцы» собрался в «Бари»
14:17 · Италия. Серия А
Зоммер: «Стиль Симоне Индзаги - одна из причин, по которым я тут» 1
14:06 · Италия. Серия А
Стало известно, сколько заработает Зоммер в «Интере»
13:54 · Италия. Серия А
Сиригу сравнил Осимхена с Холанном
13:49 · Италия. Серия А
Сиригу считает «Наполи» фаворитом чемпионата
13:43 · Россия. Премьер-лига
Итальянский клуб отказался от идеи покупки Сазонова
12:43 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отказался от нового предложения из Саудовской Аравии, игрок хочет только в «Ювентус»
12:34 · Италия. Серия А
«Интер» думает купить нападающего «Порту»
12:22 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов предложить «Ницце» за Кефрена Тюрама 10 миллионов евро и своего игрока
09:55 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» согласен сделать «Челси» скидку в обмене Лукаку на Влаховича 1
09:38 · Италия. Серия А
«Аль-Хиляль» повысил своё предложение Осимхену до 50 миллионов евро в год
09:31 · Италия. Серия А
«Рома» нацелилась на форварда «Ювентуса»
09:04 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на полузащитника, которого хотят «Манчестер Юнайтед» и «Барселона»
08:24 · Италия. Серия А
Моуринью: «Пункт о выкупе Дибалы истёк 1 августа, теперь я могу спать спокойно»
Все новости
Рекомендуем