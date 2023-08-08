«Интер» предложил за Тареми на миллион меньше, нежели «Тоттенхэм»

На услуги иранского форварда Мехди Тареми претендуют сразу два клуба - миланский «Интер» и лондонский «Тоттенхэм». Как стало известно, «Тоттенхэм» готов предложить «Порту» за Тареми 24 миллиона евро, а вот предложение «Интера» чуть скромнее - 23 миллиона, сообщает RMC Sport.

При этом интерес к Тареми испытывает и другой миланский клуб - собственно, сам «Милан». Но «Порту», между тем, не хочет даже рассматривать предложения ниже 30 миллионов евро.

Напомним ,что иранский нападающий, хорошо показавший себя на чемпионате мира в Катаре, выступает за свой нынешний клуб с 2020 года.