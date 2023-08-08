Нападающий «Монцы» собрался в «Бари»

Давиде Диав, 31-летний нападающий итальянской «Монцы», собрался на понижение - он перейдет в «Бари», сообщает Диав выступает за «Монцу» с 2021 года, но провел в составе клуба всего лишь восемнадцать матчей, забив в них один гол - это случилось в мае 2021 года в игре Серии Б против «Козенцы».

Сезон 2021/2022 он провел в аренде в «Виченце», затем была такая же история с «Моденой», и вот теперь нападающий с сенегальскими корнями (его отец именно из Сенегала) собирается в новую аренду - в «Бари», который в прошлом сезоне сражался в стыковых матчах за выход в Серию А, но не преуспел в этой попытке.