Зоммер: «Стиль Симоне Индзаги - одна из причин, по которым я тут»

Швейцарский кипер Ян Зоммер, перебравшийся в миланский «Интер», дал понять, что одной из причин такого выбора стала игра, которую ставит наставник «змей» Симоне Индзаги. Она активно вовлекает и вратаря, утверждает Зоммер, что очень импонирует ему.

- Да, это одна из причин, по которой я играю за «Интер». Симоне Индзаги - тренер, который строит атаку с низов. Это показывают все последние сезоны. Это мой стиль, мне нравится быть опцией для атаки, помогать в ее развитии, а также справляться с прессингом противоборствующей стороны, - цитирует слова Янна Зоммера fcinter1908.it.