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Чемпионат Италии. Серия А

Стадо известно, сколько заработает Зоммер в «Интере»

08 Августа 2023 • 14:06 Комментировать

Классный швейцарский голкипер Янн Зоммер перебрался в миланский «Интер», по его словам, ему не терпится выйти на газон «Джузеппе Меацца» после того, как всю свою карьеру он отыграл в Германии.

Стало известно, сколько будет получать Зоммер в своем новом клубе - он подписал двухлетний контракт сроком до 30 июня 2025 года, согласно которому будет получать по 2,5 миллиона евро за сезон чистыми, без учета бонусов.

Напомним, что итальянский чемпионат стартует девятнадцатого августа, «Интер» сыграет в первый же день, клубный вице-чемпион Европы примет в домашних условиях «Монцу». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Янн Зоммер
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