Сиригу считает «Наполи» фаворитом чемпионата

На следующей неделе стартует итальянский чемпионат, и бывший голкипер Сальваторе Сиригу решил поделиться своим мнением о том, как может пройти турнир. Он считает, что фаворитом турнира остается «Наполи», действующий чемпион страны.

- «Наполи» остается фаворитом турнира, даже с учетом потери Кима. У них есть база, которая уже показала себя в прошлом году, в то время как «Ювентусу», «Интеру» и «Милану» надо создавать ее. Но «Милан», кстати, проводит неплохую трансферную кампанию, - цитирует слова Сиригу fcinter1908.it.

«Наполи» стал чемпионом после перерыва в тридцать три года.