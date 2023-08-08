«Аль-Хиляль» повысил своё предложение Осимхену до 50 миллионов евро в год

«Аль-Хиляль» не оставляет попыток заполучить нападающего Виктора Осимхена из «Наполи». Как сообщает журналист Николо Скира, команда из Саудовской Аравии повысила своё предложение по личным условиям. Теперь на столе у нигерийца лежит трёхлетний контракт, по которому он сможет зарабатывать 50 миллионов евро в год.

Ранее Осимхен отказывался от перехода в «Аль-Хиляль», но на новое предложение Виктор пока не ответил. «Наполи» запрашивает за нигерийца 180-200 миллионов евро. «Партенопеи» ранее уже отклонили предложение от саудовцев в размере 120 миллионов евро.

Напомним, Осимхен в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Серии А с 26 голами в 32 матчах.