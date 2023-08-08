«Ювентус» нацелился на полузащитника, которого хотят «Манчестер Юнайтед» и «Барселона»

26-летний марокканский полузащитник Софьян Амрабат, правами на которого владеет «Фиорентина», может остаться в итальянском чемпионате.

По сообщениям журналистов Gazzetta dello Sport, в подписании хавбека заинтересован туринский «Ювентус». Флорентийцы, в свою очередь, готовы расстаться с игроком, если за него предложат порядка 25 миллионов евро. Конкурентами «старой синьоры» в споре за Амрабата называются каталонская «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне марокканец провел 29 поединков в Серии А, сделал результативную передачу и получил 11 желтых карточек. Контракт игрока с «фиалками» рассчитан до конца июня 2024 года.