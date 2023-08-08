Моуринью: «Пункт о выкупе Дибалы истёк 1 августа, теперь я могу спать спокойно»

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью высказался касательно контракта аргентинского нападающего Пауло Дибалы с римским клубом.

«Пункт о выкупе Пауло истек 1 августа, теперь я могу спать спокойно. Дибала – один из лучших наших футболистов. Мы не можем отказаться от такого игрока», - передает слова португальского специалиста издание Corriere dello Sport.

Дибала перешел в римский клуб летом прошлого года, заключив трехлетнее трудовое соглашение. В прошлом сезоне аргентинец провел за римскую команду 38 поединков, забил 18 голов и отдал восемь ассистов. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 30 миллионов евро.