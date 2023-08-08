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Закария близок переходу в клуб Головина

08 Августа 2023 • 08:13 Комментировать

Хавбек туринского «Ювентуса» Денис Закария с каждым днем все ближе к переезду в чемпионат Франции, где интерес к нему проявляет «Монако».

Согласно сведениям известного журналиста Джанлуки ди Марцио, клубы находятся на финальной стадии переговоров. Ожидается, что в ближайшее время о переходе 26-летнего швейцарского игрока будет объявлено официально.

Закария связан контрактными обязательствами с «Ювентусом» до середины 2026 года. В минувшем сезоне полузащитник выступал на правах аренды за лондонский «Челси». Хавбек принял участие в 11 матчах и не отметился голевыми действиями.

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Монако Ювентус Денис Закария трансферы футбола - лето 2023
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