Закария близок переходу в клуб Головина

Хавбек туринского «Ювентуса» Денис Закария с каждым днем все ближе к переезду в чемпионат Франции, где интерес к нему проявляет «Монако».

Согласно сведениям известного журналиста Джанлуки ди Марцио, клубы находятся на финальной стадии переговоров. Ожидается, что в ближайшее время о переходе 26-летнего швейцарского игрока будет объявлено официально.

Закария связан контрактными обязательствами с «Ювентусом» до середины 2026 года. В минувшем сезоне полузащитник выступал на правах аренды за лондонский «Челси». Хавбек принял участие в 11 матчах и не отметился голевыми действиями.