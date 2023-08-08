«Наполи» может потерять защитника

Португальский защитник Мариу Руй принял решение покинуть «Наполи» в нынешнее трансферное окно. Об этом стало известно журналисту Джанлуке ди Марцио.

32-летний ждет предложений от других работодателей. Срок действующего контракта Руя с «Наполи» рассчитан до середины 2025 года. Его потенциальный трансфер оценивается в восемь миллионов евро.

Мариу защищает цвета команды из Неаполя с 2017 года. В сезоне-2022/2023 футболист принял участие в 28 поединках во всех турнирах, записав себе в актив восемь результативных передач. Вместе с «Наполи» Руй стал обладателем скудетто.