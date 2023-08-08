«Рома» начала переговоры по трансферу Сапаты

Между столичной «Ромой» и «Аталантой» начались переговоры относительно трансфера 32-летнего колумбийского центрфорварда Дувана Сапаты, рапортует инсайдер Джанлука ди Марцио.

Ранее в прессе сообщалось, что клуб из Бергамо готов отпустить южноамериканца, выступающего за команду с 2020 года. Срок действующего контракта между Сапатой и «Аталантой» рассчитан до середины следующего года.

В прошлом сезоне Дуван поучаствовал в 27 поединках во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и пять голевых передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в восемь миллионов евро.