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Чемпионат Италии. Серия А

Зоммер: «Счастлив быть тут»

08 Августа 2023 • 02:23 Комментировать

Опытный швейцарский голкипер Янн Зоммер перебрался в миланский «Интер», сменив там ушедшего в «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, и в первом своем комментарии в новом качестве заявил, что счастлив оказаться в Милане. Ранее Зоммер, напомним, выступал в «Баварии», но, как и Садио Мане, отыграл там не слишком долго.

- Есть много мотивов, ведь «Интер» - известнейший клуб с традициями. Это новый вызов для меня в моей карьере, мне не терпится выйти на газон такого стадиона, как Джузеппе Меацца, почувствовать атмосферу «Милана». Я счастлив оказаться тут, - цитирует слова Зоммера fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Янн Зоммер
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