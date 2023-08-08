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Чемпионат Италии. Серия А

Вранкс может оказаться в «Лацио»

08 Августа 2023 • 02:08 Комментировать

Итальянский «Милан» не стал выкупать бельгийского полузащитника Астера Вранкса, который провел один сезон в клубе на правах аренды из немецкого «Вольфсбурга». Вранкс провел лишь десять матчей за команду и в июле покинул расположение клуба.

Но не Италию - у Вранкса есть вариант с трансфером в другой итальянский клуб, в римский «Лацио». Клубу нужен новый полузащитник после расставания с сербом Сергеем Милинковичем-Савичем, и Вранкс кажется Маурицио Сарри вполне пристойным вариантом. Финансовые условия tuttomercatoweb пока что не сообщает.

Напомним, что итальянский чемпионат стартует девятнадцатого августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Вольфсбург Астер Вранкс трансферы футбола - лето 2023
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