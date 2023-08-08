Вранкс может оказаться в «Лацио»

Итальянский «Милан» не стал выкупать бельгийского полузащитника Астера Вранкса, который провел один сезон в клубе на правах аренды из немецкого «Вольфсбурга». Вранкс провел лишь десять матчей за команду и в июле покинул расположение клуба.

Но не Италию - у Вранкса есть вариант с трансфером в другой итальянский клуб, в римский «Лацио». Клубу нужен новый полузащитник после расставания с сербом Сергеем Милинковичем-Савичем, и Вранкс кажется Маурицио Сарри вполне пристойным вариантом. Финансовые условия tuttomercatoweb пока что не сообщает.

Напомним, что итальянский чемпионат стартует девятнадцатого августа.