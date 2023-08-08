«Ференбахче» торопит «Милан» с Круничем

Турецкий «Фенербахче» не отказывается от намерения купить Раде Крунича - более того, стамбульцы усилили свой прессинг в этом вопросе, сообщает pianetamilan.it. Сделка, уточняет источник, может быть заключена уже на этой неделе.

Известна и примерная цена за сербского полузащитника - «Милан» хотел бы получить за него десять миллионов евро, но при этом итальянцы уже отклонили одно предложение от турецкого клуба.

Раде Крунич выступает за итальянский «Милан» с 2019 года, ранее он успел поиграть за пару сербских клубов, а также за другие итальянские коллективы - «Верону» и «Эмполи».