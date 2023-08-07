Форвард «Фиорентины» Кабрал перейдёт в «Бенфику»

Игрок острия атаки «Фиорентины» Артур Кабрал в ближайшее время станет игроком португальской «Бенфики», делится инсайдом Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Источник отмечает, что клубы уже почти полностью согласовали трансфер. Нападающий обойдётся «орлам» в 25 млн евро, пять из которых – бонусные. Также отмечается, что согласованы уже все детали перехода, а медосмотр новичок «Бенфики» пройдёт на текущей неделе.

Минувший сезон Кабрал завершил с 17 забитыми голами, сыграв 48 матчей за «фиалок» на всех фронтах. Завершила его «Фиорентина» на восьмом месте в Серии А, а также дошла до финалов Кубка Италии и Лиги конференций УЕФА.