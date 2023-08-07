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Чемпионат Италии. Серия А

Форвард «Фиорентины» Кабрал перейдёт в «Бенфику»

07 Августа 2023 • 21:25 Комментировать
Дженоа
...
Фиорентина
19.08 21:45

Игрок острия атаки «Фиорентины» Артур Кабрал в ближайшее время станет игроком португальской «Бенфики», делится инсайдом Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Источник отмечает, что клубы уже почти полностью согласовали трансфер. Нападающий обойдётся «орлам» в 25 млн евро, пять из которых – бонусные. Также отмечается, что согласованы уже все детали перехода, а медосмотр новичок «Бенфики» пройдёт на текущей неделе.

Минувший сезон Кабрал завершил с 17 забитыми голами, сыграв 48 матчей за «фиалок» на всех фронтах. Завершила его «Фиорентина» на восьмом месте в Серии А, а также дошла до финалов Кубка Италии и Лиги конференций УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Фиорентина Артур Кабрал трансферы футбола - лето 2023
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