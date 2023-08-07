«Наполи» сделал предложение по Вейге

Руководство «Наполи» включилось в гонку за испанским полузащитником «Сельты» Габри Вейгой.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «партенопейцы» сделали официальное предложение на покупку молодого таланта в размере 30 миллионов евро. Сообщается, что боссы нынешнего клуба Вейги отклонили предложение, так как сумма отступных за него составляет 40 миллионов евро. Тем не менее, по словам Романо, переговоры продолжаются, поскольку «Наполи» очень хочет подписать Вейгу.

Напомним, что Габри является воспитанником «Сельты», проведя в рамках всех состязаний 55 матчей и забив 11 голов при четырёх асисстах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего атакующего игрока в 30 миллионов евро.