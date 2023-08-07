Французский «Ренн» планирует усиление состава опорным полузащитником «Ромы» Неманьей Матичем.

По информации издания Corriere dello Sport, руководство клуба Лиги 1 планирует подписание экс-игрока «Челси» и «Манчестер Юнайтед» и предлагает ему контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон. Сообщается, что боссы нынешнего клуба серба готовы расстаться с Неманьей за восемь миллионов евро. Ранее появилась информация, что футболист заинтересован проектом «Ренна», но ему необходимо поговорить с наставником «волков» Жозе Моуринью.

Напомним, что Матич провёл в «Роме» лишь один сезон. На его счету 50 матчей в рамках всех состязаний и два забитых мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 35-летнего игрока в четыре миллиона евро.