Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес переходит в аравийский «Аль-Ахли».

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, между клубами заключена сделка, размер которой составит 28,5 миллионов евро, не включая надбавки, которые увеличат общую сумму трансфера до более чем 30 миллионов евро. Сообщается, что контракт бразильского футболиста с новым клубом составит три года, а медосмотр состоится уже в ближайшее время.

Напомним, что Ибаньес выступал за «Рому» с 2020 года, проведя во всех турнирах 149 матчей и забил девять голов. В составе римлян игрок бразильской сборной выиграл Лигу конференций УЕФА в 2022 году.