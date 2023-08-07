Боккетти покинул тренерский штаб «Вероны»

Итальянский специалист Сальваторе Боккетти покинул пост ассистента главного тренера «Вероны». Об этом в беседе с журналистами сообщил его агент Андреа Д’Амико.

«Боккетти больше не ассистент главного тренера «Вероны», - приводит слова представителя тренера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в бытность футболистом Боккетти долгое время выступал за московский «Спартак». Сальваторе защищал цвета «народной команды» с 2013 по 2019 год.

Летом 2021 года итальянец объявил о завершении карьеры. После этого он получил тренерскую лицензию и начал работать в качестве наставника.