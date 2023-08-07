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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» в шаге от покупки защитника «Валенсии»

07 Августа 2023 • 11:14 Комментировать

Защитник «Валенсии» Факундо Гонсалес близок к трансферу в туринский «Ювентус». Как сообщается в социальных сетях «старой синьоры», в настоящий момент игрок проходит медицинское обследование перед подписанием трудового соглашения.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, за трансфер Гонсалеса итальянский топ-клуб заплатит от двух до трех миллионов евро.

В прошлом сезоне «Ювентус» финишировал лишь на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда получила право выступить в Лиге конференций, однако спустя некоторое время были исключена из турнира из-за дела о финансовых махинациях.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Ювентус трансферы футбола - лето 2023 Факундо Гонсалес
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