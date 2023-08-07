Атакующий полузащитник Густав Исаксен, выступавший в чемпионате Дании за «Мидтьюлланд», перебрался в итальянскую Серию А. Новым местом работы 22-летнего футболиста стал римский «Лацио».

Как информирует пресс-служба «орлов», за трансфер датчанина руководство «Лацио» выплатило 16 миллионов евро.

Исаксен – воспитанник академии «Мидтьюлланда». В составе первой команды он провел 139 поединков, в которых записал на свой счет 33 забитых мяча и 18 результативных передач.

«Лацио» является вице-чемпионом Италии. В первом туре нового розыгрыша Серии А римская команда встретится с «Лечче» 20 августа.