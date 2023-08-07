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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» купил полузащитника за 16 миллионов евро официально

07 Августа 2023 • 10:05 Комментировать

Атакующий полузащитник Густав Исаксен, выступавший в чемпионате Дании за «Мидтьюлланд», перебрался в итальянскую Серию А. Новым местом работы 22-летнего футболиста стал римский «Лацио».

Как информирует пресс-служба «орлов», за трансфер датчанина руководство «Лацио» выплатило 16 миллионов евро.

Исаксен – воспитанник академии «Мидтьюлланда». В составе первой команды он провел 139 поединков, в которых записал на свой счет 33 забитых мяча и 18 результативных передач.

«Лацио» является вице-чемпионом Италии. В первом туре нового розыгрыша Серии А римская команда встретится с «Лечче» 20 августа.

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Лацио трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Густав Исаксен
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