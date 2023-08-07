Кварацхелия высказался о новом главном тренере «Наполи»

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился мнением о новом главном тренере команды Руди Гарсии, сменившем у руля Лучано Спаллетти.

«Надеюсь, что я продолжу прогрессировать под руководством этого тренера. Мне нравится он как человек и тренер, уверен, мы продолжим побеждать вместе с ним. Будем прикладывать максимум усилий, чтобы выигрывать каждый матч. «Наполи» уважает всех своих соперников», - приводит слова грузинского футболиста Footmercato.

В прошлом сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии. Хвича провел 43 матча во всех турнирах, отметившись 14 голами и 17 результативными передачами.