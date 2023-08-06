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Йович может продолжить карьеру в Сербии

06 Августа 2023 • 23:48 Комментировать
Дженоа
...
Фиорентина
19.08 21:45

Нападающий «Фиорентины» Лука Йович, вероятно, вернётся в «Црвену Звезду».

Уход 25-летнего футболиста в оставшиеся недели трансферного окна считается вполне реальным раскладом, о чём сообщает инсайдер Николо Скира. По информации источника, в подписании экс-форварда мадридского «Реала» заинтересована сербская «Црвена Звезда», уже запросившая информацию о потенциальной сделке.

Контракт Луки Йовича с «Фиорентиной» истекает в середине следующего года, а трансферная стоимость игрока оценивается специалистами портала Transfermarkt в 8 млн евро.

В прошедшем сезоне Йович записал на свой счёт 13 голов и 5 ассистов в 50 матчах за «фиалок».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Црвена Звезда Лука Йович трансферы футбола - лето 2023
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