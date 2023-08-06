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Чемпионат Италии. Серия А

Названа возможная зарплата Зелиньски в «Аль-Ахли» слухи

06 Августа 2023 • 23:08 Комментировать
Фрозиноне
...
Наполи
19.08 19:30

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски получил сверхвыгодное предложение из Саудовской Аравии.

О возможном переходе поляка в «Аль-Ахли» стало известно в воскресенье. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, саудовский клуб предложил за 29-летнего игрока около 25 млн евро, как и предполагалось ранее. Сам Зелиньски будет зарабатывать будет зарабатывать 15 млн евро в год, если сделка состоится. Хавбеку предложен контракт, рассчитанный на три года. Лидер неаполитанцев намерен совершить переход.

Пётр Зелиньски защищает цвета «Наполи» с 2016 года. Его действующий договор с клубом истекает в середине следующего года.

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Наполи Аль-Ахли Джидда Пётр Зелиньски трансферы футбола - лето 2023
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