Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски получил сверхвыгодное предложение из Саудовской Аравии.

О возможном переходе поляка в «Аль-Ахли» стало известно в воскресенье. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, саудовский клуб предложил за 29-летнего игрока около 25 млн евро, как и предполагалось ранее. Сам Зелиньски будет зарабатывать будет зарабатывать 15 млн евро в год, если сделка состоится. Хавбеку предложен контракт, рассчитанный на три года. Лидер неаполитанцев намерен совершить переход.

Пётр Зелиньски защищает цвета «Наполи» с 2016 года. Его действующий договор с клубом истекает в середине следующего года.