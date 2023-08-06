Тренер «Наполи» Гарсия ушёл от ответа на вопрос о переходе Зелиньски в «Аль-Ахли»

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

Как стало известно в воскресенье из авторитетных источников, «Аль-Ахли» уже сделал «Наполи» трансферное предложение по 29-летнему футболисту. Поляка не оказалось в составе команды на сегодняшний товарищеский матч против «Аугсбурга». Рулевой неаполитанцев Руди Гарсия не дал прямого ответа на вопрос о ситуации с возможным уходом хавбека, заявив, что ему нечего сказать, отмечает инсайдер Фабрицио Романо. В настоящий момент судьба сделки зависит от решения руководства действующих чемпионов Италии.