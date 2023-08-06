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Чемпионат Италии. Серия А

Руди Гарсия ответил на вопрос о возможном переходе Осимхена в «Аль-Ахли»

06 Августа 2023 • 22:26 Комментировать
Фрозиноне
...
Наполи
19.08 19:30

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия прокомментировал слухи об интересе «Аль-Ахли» к Виктору Осимхену.

По недавним сообщениям СМИ, саудовский клуб сделал лучшему бомбардиру Серии А сверхвыгодное предложение.

«Есть игроки, чья карьера близится к завершению, и в их случае можно понять решение перейти в клуб из Саудовской Аравии. Иногда речь идёт о заоблачных предложениях, от которых невозможно отказаться. Совсем другое дело, когда ты находишься на пике и ещё можешь многого добиться. Но я не Виктор, лучше спросите лично у него», – передаёт TMW слова Гарсии.

В начале лета интерес к Осимхену проявляли гранды европейского футбола, однако «Наполи» запросил за 24-летнего форварда около 150 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Руди Гарсия Аль-Ахли Джидда Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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