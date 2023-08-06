Руди Гарсия ответил на вопрос о возможном переходе Осимхена в «Аль-Ахли»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия прокомментировал слухи об интересе «Аль-Ахли» к Виктору Осимхену.

По недавним сообщениям СМИ, саудовский клуб сделал лучшему бомбардиру Серии А сверхвыгодное предложение.

«Есть игроки, чья карьера близится к завершению, и в их случае можно понять решение перейти в клуб из Саудовской Аравии. Иногда речь идёт о заоблачных предложениях, от которых невозможно отказаться. Совсем другое дело, когда ты находишься на пике и ещё можешь многого добиться. Но я не Виктор, лучше спросите лично у него», – передаёт TMW слова Гарсии.

В начале лета интерес к Осимхену проявляли гранды европейского футбола, однако «Наполи» запросил за 24-летнего форварда около 150 млн евро.