​Кварацхелия рассказал, когда он поверил в титул «Наполи»

В минувшем сезоне «Наполи» сверхуверенно выиграл чемпионат Италии, но в то, что это получится, поверили далеко не сразу - после первой половины чемпионата, составившей из-за чемпионата мира пятнадцать туров, многие считали, что во втором круге «Наполи» сдуется. Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о том, когда он сам поверил в титул. По его словам, это случилось после победы над «Ювентусом» со счетом 5:1.

- После победы над «Ювентусом» мы все поверили в это. Это были невероятные дни. Все поняли, что нас от победы отделяет только арифметика. Каждый матч после этого был для нас праздником, - цитирует слова Кварацхелии итальянское новостное агентство ITASportPress.