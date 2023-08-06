«Торино» сделал предложение по трансферу Малиновского

Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский является трансферной целью «Торино». По сообщениям журналистов Footmercato, туринский клуб сделал провансальцам предложение по украинскому футболисту.

Итальянцы хотят арендовать Малиновского до конца следующего сезона с правом последующего выкупа за десять миллионов евро. В подписании Руслана лично заинтересован главный тренер «Торино» Иван Юрич.

30-летний хавбек сыграл в прошлом сезоне Лиги 1 20 поединков, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Его соглашение с «Марселем» рассчитано до лета 2026 года.