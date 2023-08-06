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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки приветствует появление Скамакки в «Аталанте»

06 Августа 2023 • 18:28 Комментировать

Итальянский специалист Арриго Сакки, выведший сборную Италии в финал чемпионата мира в 1994 году, считает, что «Аталанта» добилась отличной сделки, подписав соглашение с нападающим Джанлукой Скамаккой. Ранее тот играл за «Сассуоло», в прошлом году ушел в «Вест Хэм», но там, что называется, не заиграл.

- Я хорошо знаю его. У Скамакки было трудное детство, и сезон в Англии тоже не сложился. Но я думаю, что у него есть отличный потенциал. Есть сила, техника, есть сильный удар, поможет «Аталанте», - уверен Сакки, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Арриго Сакки Джанлука Скамакка
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