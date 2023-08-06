Сакки приветствует появление Скамакки в «Аталанте»

Итальянский специалист Арриго Сакки, выведший сборную Италии в финал чемпионата мира в 1994 году, считает, что «Аталанта» добилась отличной сделки, подписав соглашение с нападающим Джанлукой Скамаккой. Ранее тот играл за «Сассуоло», в прошлом году ушел в «Вест Хэм», но там, что называется, не заиграл.

- Я хорошо знаю его. У Скамакки было трудное детство, и сезон в Англии тоже не сложился. Но я думаю, что у него есть отличный потенциал. Есть сила, техника, есть сильный удар, поможет «Аталанте», - уверен Сакки, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.