Кокорина выпустили на поле в матче «Фиорентины» против «Ниццы»

Российский нападающий Александр Кокорин вернулся на поле в футболке «Фиорентины», это случилось в товарищеском матче его клуба против французской «Ниццы». Кокорин, вернувшийся из аренды на Кипр, провел на поле примерно половину одного тайма - 24 минуты. К моменту его появления на поле в середине второй половины игры «Фиорентина» уже вела с преимуществом в два мяча, но вскоре пропустила один мяч.

Тем не менее, итальянскому клубу удалось довести товарищескую встречу до победы.

Напомним, что итальянский чемпионат стартует девятнадцатого августа, в первом туре «фиалки» сыграют с «Дженоа».