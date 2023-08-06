«Аль-Ахли» предложил 28 миллионов за игрока «Ромы»

Бразильский защитник Роджер Ибаньес близок к уходу из «Ромы». Как информирует Footmercato, саудовский «Аль-Ахли» сделал предложение итальянцам по трансферу игрока. Клуб готов приобрести южноамериканца за 28 миллионов евро.

«Аль-Ахли» уже договорился с Ибаньесом о личном контракте, саудовцам осталось согласовать сумму сделки с «Ромой».

Ранее ряды команды пополнили такие игроки, как Рияд Марез, Роберто Фирмино, Аллан Сен-Максимен и Эдуар Менди.

В минувшем сезоне Серии А Роджер провел 33 поединка, в которых сделал три результативные передачи. Он получил девять желтых карточек и один раз был удален.