Вентура: «Сделал ошибку, приняв итальянскую сборную»

Бывший наставник итальянской сборной по футболу Джампьеро Вентура закончил карьеру в 2021 году и сейчас предается мемуарам. Он рассказал о том, что считает самыми большими ошибками в своей профессиональной карьере.

- Когда я возглавил «Сампдорию», то думал, что все будет хорошо, но через две недели понял, во что вляпался, - заявил Вентура.

Но еще большей ошибкой, по его словам, была работа со сборной Италии:

- Об этом я вообще не хочу говорить, это была ошибка, - цитирует слова Вентуры итальянское новостное агентство ITASportPress.

Вентура работал с итальянской сборной в период 2016-2017 годов.