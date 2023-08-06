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Чемпионат Италии. Серия А

Вентура: «Сделал ошибку, приняв итальянскую сборную»

06 Августа 2023 • 17:48 Комментировать

Бывший наставник итальянской сборной по футболу Джампьеро Вентура закончил карьеру в 2021 году и сейчас предается мемуарам. Он рассказал о том, что считает самыми большими ошибками в своей профессиональной карьере.

- Когда я возглавил «Сампдорию», то думал, что все будет хорошо, но через две недели понял, во что вляпался, - заявил Вентура.

Но еще большей ошибкой, по его словам, была работа со сборной Италии:

- Об этом я вообще не хочу говорить, это была ошибка, - цитирует слова Вентуры итальянское новостное агентство ITASportPress.

Вентура работал с итальянской сборной в период 2016-2017 годов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джампьеро Вентура
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