Кварацхелия: «Это был невероятный год для всех, не только для меня»

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о победе в прошлом розыгрыше чемпионата Италии. Напомним, это чемпионство стало для неаполитанского клуба первым за последние 33 года.

По словам грузинского футболиста, игроки «Наполи» поняли, что близки к титулу после матча 31-го тура Серии А против «Ювентуса» (1:0). С тех пор каждая следующая игра была для команды праздником.

«Я думаю, что это был невероятный год для всех, не только для меня. Никто не ожидал скудетто в «Наполи» спустя 33 года, но наша подготовка и готовность всегда выкладываться по максимуму сыграли решающую роль», — цитирует Кварацхелию La Gazzetta dello Sport

В минувшем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл за «Наполи» 43 матча, в которых забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Грузинский футболист удостоился награды лучшему игроку Серии А сезона-2022/2023.