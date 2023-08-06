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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия: «Это был невероятный год для всех, не только для меня»

06 Августа 2023 • 17:16 Комментировать
Фрозиноне
...
Наполи
19.08 19:30

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о победе в прошлом розыгрыше чемпионата Италии. Напомним, это чемпионство стало для неаполитанского клуба первым за последние 33 года.

По словам грузинского футболиста, игроки «Наполи» поняли, что близки к титулу после матча 31-го тура Серии А против «Ювентуса» (1:0). С тех пор каждая следующая игра была для команды праздником.  

«Я думаю, что это был невероятный год для всех, не только для меня. Никто не ожидал скудетто в «Наполи» спустя 33 года, но наша подготовка и готовность всегда выкладываться по максимуму сыграли решающую роль», — цитирует Кварацхелию La Gazzetta dello Sport

В минувшем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл за «Наполи» 43 матча, в которых забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Грузинский футболист удостоился награды лучшему игроку Серии А сезона-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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ФРОЗИНОНЕ НАПОЛИ
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