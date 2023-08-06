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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» сделает всё возможное, чтобы подписать Бельтрана

06 Августа 2023 • 16:50 Комментировать
Дженоа
...
Фиорентина
19.08 21:45

«Фиорентина» намерена подписать нападающего аргентинского клуба «Ривер Плейт» Лукаса Бельтрана. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, стороны продолжают вести переговоры о трансфере 22-летнего футболиста. Отмечается, что «Ривер Плейт» намерен заработать на продаже своего игрока 20 миллионов евро. «Фиорентина» сделает всё возможное, чтобы подписать южноамериканского форварда.

В нынешнем сезоне Бельтран провёл за «Ривер Плейт» 34 матча, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого аргентинца в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Ривер Плейт трансферы футбола - лето 2023 Лукас Бельтран
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ДЖЕНОА ФИОРЕНТИНА
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