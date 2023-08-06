«Фиорентина» сделает всё возможное, чтобы подписать Бельтрана

«Фиорентина» намерена подписать нападающего аргентинского клуба «Ривер Плейт» Лукаса Бельтрана. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, стороны продолжают вести переговоры о трансфере 22-летнего футболиста. Отмечается, что «Ривер Плейт» намерен заработать на продаже своего игрока 20 миллионов евро. «Фиорентина» сделает всё возможное, чтобы подписать южноамериканского форварда.

В нынешнем сезоне Бельтран провёл за «Ривер Плейт» 34 матча, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого аргентинца в 12 миллионов евро.