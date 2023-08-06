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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» объявил о продлении контракта с ди Лоренцо официально

06 Августа 2023 • 16:11 Комментировать
Фрозиноне
...
Наполи
19.08 19:30

Крайний защитник и капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо подписал новый трудовой с командой. Об этом неаполитанцы сообщили на своем официальном сайте. Теперь контракт итальянца будет действовать до конца июня 2028 года.

Напомним, 30-летний футболист выступает за «Наполи» с 2019 года. В минувшей кампании ди Лоренцо принял участие в 47 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет шесть ассистов. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 25 миллионов евро.

Новый сезон чемпионата Италии стартует 19 августа. В первом туре Серии А «Наполи» встретится с «Фрозиноне».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Джованни Ди Лоренцо
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ФРОЗИНОНЕ НАПОЛИ
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