Крайний защитник и капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо подписал новый трудовой с командой. Об этом неаполитанцы сообщили на своем официальном сайте. Теперь контракт итальянца будет действовать до конца июня 2028 года.

Напомним, 30-летний футболист выступает за «Наполи» с 2019 года. В минувшей кампании ди Лоренцо принял участие в 47 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет шесть ассистов. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 25 миллионов евро.

Новый сезон чемпионата Италии стартует 19 августа. В первом туре Серии А «Наполи» встретится с «Фрозиноне».