Кварацхелия: «Спаллетти был мне как отец»

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился комментарием о бывшем наставнике неаполитанцев Лучано Спаллетти.

«Могу сказать, что Спаллетти был мне как отец. У меня не получится полностью отблагодарить его, ведь именно он дал мне возможность играть на таком уровне. Благодаря Спаллетти я стал тем футболистом, которым сейчас являюсь», — приводит слова Кварацхелии La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Спаллетти возглавлял «Наполи» с 2021 по 2023 год. В минувшем сезоне под его руководством неаполитанцы стали чемпионами Италии впервые за последние 33 года.

По итогам прошлого розыгрыша Серии А Кварацхелия был признан лучшим игроком сезона.