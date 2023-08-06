Ведущий игрок «Наполи» может уехать в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски может сменить чемпионат Италии на Саудовскую Аравию. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, в подписании хавбека заинтересован «Аль-Ахли».

Саудовский клуб сделал предложение неаполитанцам по трансферу польского хавбека. «Аль-Ахли» планирует оформить сделку в ближайшее время.

Пётр связан контрактом с «Наполи» до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне полузащитник провел 48 матчей за «Наполи», забил семь мячей и сделал десять голевых передач.