«Аль-Ахли» уводит игрока у Моуринью

Бразильский защитник «Ромы» Роджер Ибаньес близок к продолжению карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, руководство «Аль-Ахли» провело переговоры с игроком и согласовало условия личного контракта.

По данным инсайдера, медицинское обследование южноамериканца пройдет в ближайшие дни. В настоящий момент «Аль-Ахли» пытается согласовать с «Ромой» сумму трансфера защитника.

Ибаньес стал игроком римского клуба летом 2021 года. Его действующее трудовое соглашение с «волками» рассчитано до середины 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость Роджера в 30 миллионов евро.