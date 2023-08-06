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Чемпионат Италии. Серия А

«Аль-Ахли» уводит игрока у Моуринью

06 Августа 2023 • 12:57 Комментировать

Бразильский защитник «Ромы» Роджер Ибаньес близок к продолжению карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, руководство «Аль-Ахли» провело переговоры с игроком и согласовало условия личного контракта.

По данным инсайдера, медицинское обследование южноамериканца пройдет в ближайшие дни. В настоящий момент «Аль-Ахли» пытается согласовать с «Ромой» сумму трансфера защитника.

Ибаньес стал игроком римского клуба летом 2021 года. Его действующее трудовое соглашение с «волками» рассчитано до середины 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость Роджера в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Аль-Ахли Джидда Роджер Ибаньес трансферы футбола - лето 2023
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