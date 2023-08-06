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Чемпионат Италии. Серия А

«Аль-Ахли» хочет переманить Осимхена большим контрактом

06 Августа 2023 • 12:47 Комментировать

Нигерийский центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен находится в сфере интересов саудовского «Аль-Ахли», об этом рапортуют журналисты Il Mattino.

Согласно сведениям источника, руководство клуба готово предложить африканскому нападающему долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет. Заработная плата Осимхена составит 35 миллионов евро за сезон.

24-летний нападающий связан контрактным обязательствами с неаполитанцами до лета 2025 года. Трансферная стоимость бомбардира составляет 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А Осимхен провел 32 матча, в которых забил 26 мячей и сделал четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Аль-Ахли Джидда Виктор Осимхен
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