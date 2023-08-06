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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью нашёл нового форварда для «Ромы»

06 Августа 2023 • 10:42 Комментировать

34-летний австрийский форвард Марко Арнаутович может сменить «Болонью» на другой итальянский клуб. Как стало известно журналисту Николо Скире, заинтересованность в услугах игрока проявляет столичная «Рома».

Наставник римского клуба Жозе Моуринью является инициатором этой сделки. На днях стороны провели переговоры и договорились о подписании трудового договора на два года.

За «Болонью» Арнаутович выступает с лета 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025.

В минувшем сезоне Серии А форвард забил десять голов в 21 встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Рома Жозе Моуринью Марко Арнаутович трансферы футбола - лето 2023
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