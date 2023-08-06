Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария в ближайшее время может стать новым игроком «Монако».

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, французский коллектив ведет активные переговоры по трансферу 26-летнего хавбека. Сообщается, что «Монако» надеется полностью оформить переход швейцарского футболиста на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Вест Хэм», который готов предложить «Ювентуса» 20 миллионов евро за Закарию.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2026 года. Рыночная стоимость швейцарца, по данным Transfermarkt, составляет 18 млн евро.