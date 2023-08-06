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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» близок к покупке полузащитника

06 Августа 2023 • 08:39 Комментировать

Сербский полузащитник Лазар Самарджич переходит из «Удинезе» в миланский «Интер». Об этом посредством социальных сетей отрапортовал журналист Николо Скира.

Согласно сведениям источника, стороны согласовали долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2028 года. Заработная плата игрока составит 1,8 миллиона за сезон. Сумма потенциального трансфера составит порядка 15 млн евро.

В прошлом сезоне Самарджич провел 37 поединков в чемпионате Италии, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его контракт с «Удинезе» рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Удинезе Лазар Самарджич трансферы футбола - лето 2023
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