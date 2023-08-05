Филиппо Индзаги: «У нас прекрасные отношения с братом»

Филиппо Индзаги рассказал о своих отношениях с братом Симоне, который не блистал в бытность игроком, но намного превзошел брата на тренерском поприще, в минувшем сезоне выйдя в финал Лиги чемпионов вместе с миланским «Интером». Филиппо, напомним, работает во второй итальянской лиге, тренируя там «Реджину», которую, вдобавок, еще и сослали в низший дивизион.

- У нас всегда были невероятные, великолепные отношения. Никогда не ссорились, все время были вместе, - цитирует слова Филиппо Индзаги fcinter1908.it.

Новый сезон итальянского чемпионата начнется, напомним, на следующей неделе.