Агент Буффона считает его лучшим голкипером всех времён

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон закончил свою игровую карьеру и его агент Сильвано Мартина подвел ее итоги. Мартина не сомневается в том, что Буффон является лучшим вратарем всех времен и народов, и свое мнение обосновал тем, что Буффон много дольше остальных вратарей, по его словам, держался на высочайшем уровне.

- Вне всяких сомнений, Джанлуиджи - лучший вратарь всех времен и народов. Его карьера говорит сама за себя, она продлилась почти 30 лет, в течение которых он все время был на своем обычном уровне. Другие вратари находились на вершине своей формы лишь считанные годы, - цитирует слова агента итальянское новостное агентство ITASportPress.​