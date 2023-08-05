Филиппо Индзаги: «Для меня Лига чемпионов становилась сильнейшим стимулом»

Бывший нападающий «Милана» Филиппо Индзаги рассказал о том, что больше всего в бытность игроком его мотивировала Лига чемпионов - самый престижный турнир в европейском клубном футболе. По словам Индзаги, именно этим объясняется его необычайная успешность именно в Лиге чемпионов, в том числе и два гола в финальном матче этого турнира в 2007 году, когда «Милан» взял реванш у английского «Ливерпуля».

- В дни матчей Лиги чемпионов я чувствовал дополнительный прилив сил, а подъезжая к стадиону в автобусе, мне не терпелось поскорее выбежать на поле. Для меня Лига чемпионов была огромным стимулом, наибольшим. Всегда старался дать все в таких играх, - цитирует слова Индзаги pianetamilan.it.