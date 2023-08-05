Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Филиппо Индзаги: «Для меня Лига чемпионов становилась сильнейшим стимулом»

05 Августа 2023 • 21:47 Комментировать

Бывший нападающий «Милана» Филиппо Индзаги рассказал о том, что больше всего в бытность игроком его мотивировала Лига чемпионов - самый престижный турнир в европейском клубном футболе. По словам Индзаги, именно этим объясняется его необычайная успешность именно в Лиге чемпионов, в том числе и два гола в финальном матче этого турнира в 2007 году, когда «Милан» взял реванш у английского «Ливерпуля».

- В дни матчей Лиги чемпионов я чувствовал дополнительный прилив сил, а подъезжая к стадиону в автобусе, мне не терпелось поскорее выбежать на поле. Для меня Лига чемпионов была огромным стимулом, наибольшим. Всегда старался дать все в таких играх, - цитирует слова Индзаги pianetamilan.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Филиппо Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
22:22 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги: «У нас прекрасные отношения с братом»
22:03 · Италия. Серия А
Агент Буффона считает его лучшим голкипером всех времён
21:47 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги: «Для меня Лига чемпионов становилась сильнейшим стимулом»
21:23 · Италия. Серия А
«Фенербахче» очень хочет Крунича
20:36 · Италия. Серия А
Ибрагимович вспоминает свои победы с «Миланом»
20:05 · Италия. Серия А
Сантакроче: «Де Кетеларе может выстрелить в «Аталанте»
19:56 · Италия. Серия А
Ориги может оказаться в «Фиорентине»
19:20 · Италия. Серия А
​Бернардески: «Не удивлюсь, если Лукаку действительно окажется в «Ювентусе»
19:20 · Италия. Серия А
​«Аль-Хиляль» не отказывается от Осимхена
19:06 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Уэнсдэй» арендовал вратаря у «Милана»
18:51 · Италия. Серия А
Бернардески: «Ювентус» должен оставить Влаховича»
18:42 · Италия. Серия А
Бернардески не исключает возвращение в Италию
18:22 · Италия. Серия А
​Буффон: «Готов немедленно помогать Манчини»
17:31 · Италия. Серия А
​Буффон: «Я возвращаюсь в сборную…»
17:21 · Италия. Серия А
«Наполи» следит за Ленгле слухи
Все новости
Рекомендуем