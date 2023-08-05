«Фенербахче» очень хочет Крунича

Турецкий «Фенербахче» положил глаз на сербского полузащитника Раде Крунича, который в прошлом сезоне много раз выручал «Милан», хотя и не стал стабильным игроком основы. Сейчас конкуренция в средней линии усилилась, и потому Крунич присматривает место на стороне - а «Фенербахче» уже сделал одно предложение, которое было отклонено, а сейчас готов сделать еще одно.

Как уточняет Calciomercato.it, «Милан» хотел бы выручить за игрока не менее десяти миллионов евро. Крунич выступает за «Милан» с 2019 года, ранее он отыграл четыре года за «Эмполи», а перед этим защищал цвета некоторых сербских клубов и провел еще сезон в «Вероне».